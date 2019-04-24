والي المدية: “سيتم تعويض كل المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم من أجل المنفعة العامة”

أكد والي المدية، عباس بداوي، أنه سيتم تعويض كل المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم من أجل المنفعة العامة.

يأتي هذا خلال عقده اجتماع عمل، لمتابعة أشغال الطريق الاجتنابي الجزائر العاصمة- برج بوعريريج ، المار على ولاية المدية، الذي سيفك العزلة على المنطقة.

و طمأن المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم من أجل المنفعة العامة أن عملية التعويض ستكون عادلة.

كما اتخذ جملة من القرارات تقضي بتخصيص الإيداع المالي لدى الخزينة العمومية، لتعويض الملاك الخواص بأسماء الملاك والورثة، بعد تقديم الوثائق الضرورية.

حيث تم دراسة الحالات العالقة وإيجاد الحلول الأزمة من أجل تسريع عملية إنجاز الطريق.

كما أمر الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بإنجاز طريق عين بلخير ببلدية بوعيشون على مسافة 3كلم .

وبعد الإستماع إلى كل الأطراف، أكد بداوي أن كل القرارات المتخذة ستطبق.

وأثنى على المواطنين على وعيهم بالمنفعة العامة وأهمية هذا الطريق.