والي المدية: فتح كل الطرقات المغلقة.. وإحصاء كل المتضررين من الفيضانات

قال والي ولاية المدية جهيد موسى، إنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التدخل السريع وإبعاد مخلّفات الفيضانات.

وأضاف الوالي “للنهار”، أنه تم تنصيب خلية أزمة على مستوى الديوان بمعية اللجنة الأمنية، وتم إحصاء 132 سيارة جرفتها السيول.

وأكد الوالي، أنه تم فتح كل الطرقات داخل النسيج العمراني التي كانت مغلقة نتيجة السيول والأوحال ومخلفات الطريق.

وأضاف في ذات السياق، إلى أنه تم إحصاء كل الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات للمواطنين او المؤسسات العمومية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وكشف المسؤول لأول عن الولاية، أنه سيتم إحصاء المتضررين من الفيضانات سواء على مستوى السكنات أو المحلات ذات الطابع التجاري.