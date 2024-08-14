والي المدية يأمر بالوقوف على تجاوزات أصحاب المركبات

أمر والي ولاية المدية، جهيد موس، ببرمجة خرجة ميدانية لمديرية النقل للوقوف على تجاوزات اصحاب المركبات. واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان النقل للمواطنين.

وتنقل صبيحة اليوم مدير النقل الى بلدية بوغار وجميع الاحياء التابعة لها، ذراع الطاقة، البلاطو. الحاج الطاهر والتقى مع ممثلي المجتمع المدني، وممثلي الناقلين.

وبناءا عليه تم اتخاذ قرار اعادة النظر في الرخص الاستثنائية المسلمة للناقلين الخاصة بالمخطط الازرق.

كما تم الاتفاف على فتح الخطوط التالية:

-بوغار-الحاج الطاهر-قصر البخاري

-ذراع الطاقة-قصر البخاري بواسطة سيارات الاجرة

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خلفت الهزة الأرضية التي ضربت ولاية المدية، والتي بلغت شدتها، 4.3 درجات على سلم ريشتر، أضرارا في بعض السكنات ببلديتي عزيز ودراق.

وبتعليمات من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تنقل كل من المدير العام للسكن محمد مرجاني. والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc خالد مزياني. إلى كل من بلدية عزيز وبلدية دراق لمعاينة الاضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية.

كما طمأن المدير العام سكان هذه السكنات المتضررة بأن الوزارة أخذت التدابير اللازمة لتوفير الغلاف المالي لاعادة الاعتبار لهذه السكنات. وتم تحديد يوم الاثنين القادم 12 أوت 2024 لبدء الأشغال.