والي المدية يأمر بتسليم سكنات LPL في أقرب الآجال

أخبار الجزائر
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والي المدية يأمر بتسليم سكنات LPL في أقرب الآجال
بقلم نادية بن طاهر

ترأس جهيد موس والي المدية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع الشركة الصينية الموكل إليها أشغال انجاز السكنات ذات الطابع العمومي الايجاري.

وحسب بيان للولاية، يتعلق الأمر بسكنات صيغة LPL حصة 1675 سكن قصر البخاري و1058 سكن بالبرواقية.

وأمر الوالي، خلال الإجتماع، بالخروج في لجنة معاينة تضم ديوان الترقية والتسيير العقاري والشركة الصينية الموكل لها اشغال الانجاز “MCC18″، ومكتب الدراسات للوقوف على التحفظات.

ورفع جميع التحفظات المسجلة في ظرف 21 يوما، بغرض استلام السكنات في أقرب الآجال الممكنة، يضيف البيان.


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