والي المدية يدعو لإتمام المشاريع التنموية في أقرب الآجال

عاين اليوم الاثنين، والي المدية، عباس بداوي، مشروع ربط بلديتي الربعية وولاد ذايد بالمياه الصالحة للشرب من نظام كدية اسردون.

وقدم الوالي تعليمات صارمة لمؤسسة الإنجاز من أجل مضاعفة الاشغال وتسليم المشروع في غضون 06 أشهر.

كما استمع والي الولاية الى انشغالات المواطنين والمتعلقة بالغاز الطبيعي، حيث طمأنهم بأن المشروع قيد الانطلاق.

كما امر السلطات المحلية بمباشرة اشغال ربط قرية حرملة بالمياه الصالحة للشرب، من المحطة الرئيسية بالبلدية وتجديد قنوات الجلب والتوزيع.

وتفقد الوالي، المسلك المؤقت بولاد رحمون، الرابط بين بلدية خمس جوامع وسيدي نعمان، والذي فك العزلة عن المواطنين.

وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية سيدي نعمان، وقف والي الولاية على سير الأشغال الخاصة بإنجاز المسلك.

ودعا بداوي، المؤسسة المكلفة بإنجاز الجسر المنهار، للشروع في الإنجاز الاسبوع المقبل، بعد استكمال الدراسات التقنية لحماية المدينة من الفيضانات.

وفي ختام الزيارة، تفقد والي الولاية مشروع توسعة مدرسة الشهيد رمضاني ابراهيم ببوشراحيل، والتي ستسلم في غضون شهرين.