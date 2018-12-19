والي المدية يدعو لتفعيل خلايا اليقظة تحسبا للتقلبات الجوية

شدد والي المدية، عباس بداوي، على ضرورة تفعيل خلايا اليقظة وحشد كل وسائل التدخل، تحسبا للكوارث التي تحدثها التقلبات الجوية.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، تناول مخلفات الأحوال الجوية الأخيرة والتدابير اللازمة لتجاوزها، وسبل الوقاية من آثار التقلبات الجوية.

وفي السياق، شدد على ضرورة تفعيل خلايا اليقظة المحلية والولائية، وحشد كل وسائل التدخل المادية والبشرية، بالموازاة مع تكثيف عمليات تنقية مجاري تسريب مياه الأمطار والبالوعات .

كما طلب إحصاء كل السكنات والمنشآت المتواجدة بمجاري الأودية، بإقليم الولاية.

وألح على الصرامة وتطبيق القانون، تفاديا لكل الأخطار المهددة لسلامة المواطنين .

كما طلب تحديد المناطق الهشة المهددة بالفيضانات وأخذ الإجراءات الاستباقية الوقائية .