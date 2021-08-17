والي المدية يرفع الحجر على الولاية مع الإبقاء على هذه الإجراءات

قرروالي ولاية المدية جهيد موس اليوم الثلاثاء رفع الحجر المنزلي الجزئي على إقليم بلديات الولاية وذلك بداية من اليوم 17 اوت2021. واضح بيان مصالح الولاية ان رفع الحجر المنزلي الجزئي يكون مع الإبقاء على الإجراءات الإحترازية الأخرى.

وجاء هذا القرار تبعا”تبعـا للقـرارات المتخذة في إطار النظام الـمعتمد مـن طـرف السلطات العمومية فـي مجال تسيير الأزمة الصحية. وكذا عقـب المشـاورات مـع اللجنـة الأمنيـة والهيئة الصحية المكلفـة بمتابعة الوضعية الوبائية بالولاية.

وبهذا تقرر رفع الحجر الجزئي المنزلي على مستوى إقليم بلديات ولاية المدية يضيف بيان الولاية .”

كما اضاف البيان انه تقرر الإبقاء على منع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية منها حفـلات الـزواج والختـان. وغيرهـا مـن الـمناسبات، مثـل التجمعـات عـلـى مستوى المقابر، ومنع تنصيب خيم العزاء”.

وأكدت مصالح الولاية في ذات البيان إستمرار غـلـق بصـفة مؤقتـة واحترازيـة الملاعـب الجواريـة علـى مسـتوى اقليم بلديات الولاية. إلى جانب فضاءات الراحة وغابات الاستجمام”.

وكذا “استمرار المنـع الكلـي بـصـفة احترازيـة وضـع الطـاولات والكراسـي بالمقاهي والمطـاعم ومحلات الاطعام السريع المتواجدة عبر اقليم بلديات الولاية”