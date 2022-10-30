قناة النهار والي المدية يزور ضحـ ـايا حـ ـادث الحافلة في مستشفى محمد بوضياف بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 10:45 حوادث شارك غرِّد أرسل 49 0 والي المدية يزور ضحـ ـايا حـ ـادث الحافلة في مستشفى محمد بوضياف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zxg8F اقرأ أيضا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني : سجلنا تطابق وجهات النظر في مجمل قضايا الوطن العربي والبلدين معا قناة النهار 29 أكتوبر رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023 قناة النهار 16 أكتوبر كــارثة.. وجبات بالصراصير في الإقامة الجامعية برطال بوزيد في الأغواط قناة النهار 21 أكتوبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " هذو ماشي بشر ويلعبوا بأرواح الناس قناة النهار 09 أكتوبر دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر نقل: حافلات نقل المسافرين المهترئة .. أعطاب متكررة وخطر يهدد الركاب قناة النهار 11 أكتوبر قوجيل يشرف على محاضرة تاريخية حول الثورة التحريرية قناة النهار 25 أكتوبر فاسألوا : البر حسن الخلق قناة النهار 11 أكتوبر وزير التعليم العالي يشرف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات قناة النهار 24 أكتوبر toutes options: مواقف الحافلات العشوائية تعرض حياة المسافرين للخطر قناة النهار 29 أكتوبر