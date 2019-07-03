والي المدية يزور عددا من المجاهدين

قام والي ولاية المدية، عباس بداوي، اليوم الأربعاء، بزيارة لعدد من آبائنا المجاهدين ببيوتهم، وهذا للاطمئنان على احوالهم.

ويتعلق الأمر بكل من المجاهد، محمد عيساني، بباعلي محمد، حلوان الصادق، محمد بطاش ومحمد العيد السوفي.

واسترجع المجاهدون ذكريات النضال والكفاح ضد المستعمر الفرنسي،

وفي حديثه مع المجاهدين، أشار الوالي انه من واجب جيل الاستقلال أن يستذكر ويترحم على أرواح شهداء ثورة نوفمبر المجيدة، ويجدد الإعتراف للمجاهدين والمجاهدات نضير كفاحهم وتضحياتهم التي كللت بتحرير واستقلال الجزائر.