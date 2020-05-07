والي المدية يستمع لإنشغالات سكان مناطق الظل بتابلاط

حل اليوم، والي المدية، بتابلاط، أين عاين مشروع انجاز الطريق المؤدي الى فرقة بني بوبكر ببلدية العيساوية على مسافة 1.2 كلم.

ووقف الوالي، على انطلاق الاشغال كما أسدى تعليماته بضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز بغرض ضمان الاستلام السريع للمشروع ووضعه قيد الخدمه لفك العزلة عن المنطقة.

كما الزم الوالي، أصحاب المشروع بتسليمه في اجل اقصاه شهرا.

فرقة النعامين ببلدية تابلاط كانت محطة أخرى وقف من خلالها السيد والي الولاية على وتيرة اشغال مشروع تزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.

ومن المقرر استلام هذا المشروع، نهاية شهر ماي، وهو ما ألح عليه الوالي الذي دعا الى ضرورة العمل الجاد والمسؤول من اجل الربط بهذه المادة الحيوية.

كما حظي قطاع التربية، بوقفة تفقدية، أين عاين الوالي مشروع تهيئة مدرسة طيبي محمد بفرقة بكار ببلدية الحوضين وإنجاز قسم بها، إلى جانب اشغال التسطيح الجارية.

كما تم الموافقة على منح البلدية غلافا ماليا اضافيا لتوسعة مطعم المدرسة، ضمن المخطط البلدي للتنمية، وهو ما سيمكن من توسيع نسبة الاستفادة من الاطعام المدرسي.

واستمع والي الولاية، لانشغالات المواطنين القاطنين بمناطق الظل بتابلاط، حيث أكد بأن انشغالاتهم تحضى بالاهتمام البالغ والمتابعة الجادة والمسؤولة للتكفل بها.