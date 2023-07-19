والي المدية يشرف على إخماد حريقي غابة

تنقل صبيحة اليوم الأربعاء، والي المدية، جهيد موس، إلى كل من بلديتي بعطة والعيساوية للوقوف على سير التدخلات عقب نشوب حريق غابة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، نشب حريق بالمكان المسمى الخمسين “أسوال”، ببلدية بعطة في دائرة العمارية، وكذا بمنطقة بن زرمان بالعيساوية.

وثمن والي الولاية سرعة التدخل ما مكن من التحكم في الحريق. كما أمر بتسخير كافة الامكانات وتنصيب جهاز أمني بالنقاط الحساسة لتفادي عودة اشتعال الحريق.

وأمر والي الولاية بمزيد من اليقظة تحسبا لأي طاريء. هذا وتمت التدخلات بإشراف مدير الحماية المدنية ومحافظة الغابات بتسخير الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات. وجميع الإمكانات.

وشارك في عملية إخماد الحرائق كل من الجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات، والدرك الوطني، والسلطات المحلية.

للعلم فإن الحريق مستقر وتم تنصيب ووضع جهاز أمني على مستوى النقاط الحساسة.