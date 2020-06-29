والي المدية يشرف على توزيع 5 سيارات إسعاف مجهزة على 5 بلديات

أشرف والي الولاية، صبيحة اليوم الإثنين، على عمليه توزيع 5 سيارات إسعاف طبية مجهّزة بأحدث التجهيزات، على 5 بلديات.

وحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على “فايسبوك”، استفادت من سيارات الإسعاف كل من بلدية ذراع سمار، وبوشراحيل، والبرواقية، سغوان وتابلاط.

وتأتي هذه العملية، في إطار برنامج تزويد الولاية بـ59 سيارة إسعاف، منها 48 سيارة في إطار برنامح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و11سيارة مماثلة في إطار برنامج الهضاب العليا.

عملية التوزيع تأتي إستجابة للاحتياجات المسجلة في المؤسسات الاستشفائية، لا سيما في مناطق الظل، الأمر الذي من شأنه تلبية إحتياجات مواطني البلديات المعنية.

لتبقى هذه العملية مستمرة، إلى حين إستكمال كافة الاحتياجات.