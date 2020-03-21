والي المدية يعلن قرارات وقائية للحد من فيروس كورونا

أصدر والي ولاية المدية مساء اليوم السبت ثلاثة قرارات مهمة على مستوى 19 بلدية لمقرات الدوائر وكذا بلديتي الحمدانية وبوغزول وهذا كإجراء وقائي من تفشي وباء كورونا.

وجاء من بين القرارات غلق فوري وبصفة مؤقتة كل المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والإطعام السريع والبيتزيرية والمقشدات.

كما امر الوالي بالغلق الفوري وبصفة مؤقتة للمراكز التجارية ” البزارات” والمحلات الكبرى “grandes surfaces “.

في حين امر الوالي بالمنع الفوري وبصفة مؤقتة حركة التنقل ما بين المدن وما بين الولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة وكذا سيارات الأجرة على مستوى الولاية.