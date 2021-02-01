والي المدية يقود زيارة فجائية الى عدد من قرى ومداشر  البرواقية

قام والي الولاية، جهيد موس، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية فجائية الى عدد من قرى ومداشر البرواقية.

ويتعلق الامر بلديتي اولاد ذايد، والربعية، للاطلاع على اوضاع الساكنة بمناطق الظل.

وقام والي الولاية بزيارة تفقدية لساكنة فرقة لسبط باولاد ذايد، التي يقطنها زهاء 200 ساكن.

حيث وقف على تنصيب مقاولة تهيئة الطريق المؤدي للقرية لفك العزلة ورفع الغبن عن الساكنة.

واستفادت المنطقة من خزان مائي اضافي خلال هذه الزيارة، للتكفل التام بالماء الشروب للساكنة الى جانب ترميم وتهيئة المدرسة.

كما وقف والي الولاية على ظروف التمدرس بمدرسة بن سالم محمد، أين أمر بتدارس امكانية برمجة بنا قسم توسعة .

كما وقف على وضعية الطريق المؤدي الى المراشدة، لدراسة امكانية التكفل به لفك العزلة ورفع الغبن عن الساكنة.

واستمع الى انشغالات المواطنين القاطنين بالمناطق محل الزيارة، ووعد بالتكفل بها وفقا للإمكانيات المتاحة وسلم الاولويات المسطر.

وفي بلدية الربعية، قام والي الولاية بزيارة مدرسة اولاد حمزة، وامر بدراسة امكانية بناء قسم في اطار التوسعة.

وكذلك الحال بالنسبة لمدرسة مدرسة ابو حامد الغزالي، اين امر المقاولة المكلفة بأشغال الانجاز باستكمال اشغال الترميم.

وعن قطاع الصحة، وقف والي الولاية عند قاعة العلاج بالمرابطين، اين عاين سير الخدمات الصحية بها.

ودعا الى ضرورة تهيئتها وطلائها لضمان الاستشفاء في ظروف ملائمة.

كما عاين والي الولاية مشروع تهيئة الطريق المؤدي الى المرابطين والخرزة على طول 6كلم.

وأمر بإيلاء العناية القصوى لهذا المشروع وضرورة احترام آجال الانجاز مع مراعاة الجودة