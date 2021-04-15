والي المدية يكرم التلاميذ والمؤسسات التربوية المتفوقة في مختلف التظاهرات والمسابقات

أشرف، جهيد موس، والي المدية، على الحفل الولائي ليوم العلم، لتكريم التلاميذ والمؤسسات التربوية المتفوقة في مختلف التظاهرات والمسابقات.

إلى جانب المؤسسات المتحصلة على المراتب الأولى على الصعيد المحلي.

وثمن الوالي جهود الأسرة التربوية التي ساهمت بقدر وافر في تحقيق النتائج.

وجدد فخره بالناجحين في الامتحانات الرسمية، سيما في ظل الظرف الصحي الذي ميز الموسم الدراسي.

ووجه الوالي الشكر للأساتذة، وكافة أعضاء الأسرة التربوية، نظير جهودهم ومرافقتهم للتلاميذ، ما مكن من تحصيل نتائج جيدة.

وتم تحقيق نسبة نجاح في امتحان البكالوريا، وصلت إلى 63.15 بالمئة، فيما تحصل 73 تلميذا على معدل فاق 17/20.

وفي التعليم المتوسط، تم تحصيل نسبة نجاح بلغت 91 بالمئة و92.02 في الطور الابتدائي.