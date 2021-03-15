والي المدية يكرم مهندس نظافة لتفانيه في عمله

استقبل والي المدية، جهيد موس، مهندس النظافة ببني سليمان، عبدلي بومدين، تقديرا لتفانيه في العمل وجهوده الكبيرة بمختلف حملات النظافة.

كما استمع لانشغالاته، حيث أكد حرصه الشخصي على أن تحظى هذه الفئة بكافة التقدير الذي تستحقه نظير جهودها.

بالإضافة الى توفير مناخ العمل المناسب لأداء مهامها في جو يسوده الاحترام المتبادل.

وأثنى على روح المسؤولية التي تحلى بها الموظف المذكور، وكافة الجهود المبذولة من هذه الفئة التي ساهمت بمجابهة وباء كورونا.

وأبان عمال النظافة وعيا كبيرا ونكرانا للذات ومسؤولية منقطعة النظير.

ولايزالون يصنعون الحدث من خلال حملات النظافة الاسبوعية، ما جعلها تحظى بوافر الاحترام والتقدير من كافة اطياف المجتمع.

وأكد تقديره الكبير لهذه الفئة ودعمه الكبير لها، وهو ما كان محل تعليمات أسداها المسؤول الأول بالولاية لكافة إطاراته بالبلديات والدوائر.