والي المسيلة: مجهولون اقتحموا مستشفى سيدي عيسى ورموا ميتا بكورونا بجانب النفايات!

أصدر والي المسيلة، توضيحا للرأي العام، بخصوص الفيديو الذي تم تداوله أمس السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن الوضعية المزرية لأحد المتوفين بكورونا بمستشفى سيدي عيسى.

ويعلم الوالي الرأي العام، بأنه تنقل أمس على الساعة التاسعة ليلا إلى ذات المستشفى للوقوف على الوضعية التي آلت إليها المؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وبخصوص الحادثة، كشف الوالي أن محتوى الفيديو يعود إلى 5 أشخاص قامو بإقتحام حرم المستشفى بتسلق حائط السياج حاملين معهم العصي، ليهددوا الطاقم الطبي والعمال ومنهم الطبيبة المناوبة.

وأضاف الوالي، أنه قد تم نقل المتوفي من سريره ورميه إلى الرواق بجانب النفايات الطبية التي تم افراغها عمدا قصد الاساءة لوضعية الشخص المتوفي والمستشفى، وأخذوا في تصوير الفيديو المنشور.

وبعد فتح التحقيق في الحادثة تم التعرف على هوية أحد الأشخاص، وتم توقيفه والتحقيقات المتواصلة في هذا الشأن للقبض على بقية المتورطين وتقديمهم للعدالة، يضيف الوالي.

وترأس الوالي خلال هذه الزيارة، اجتماعا طارئا ضم: الطاقم المسير والطاقم الطبي والشبه طبي ورؤساء المصالح وممثلي المجتمع المدني الذين رفعوا جملة من الانشغالات والمطالب التي قد كانت قدمت منذ أسبوع، والتي سيتم التكفل بها خلال الأيام القليلة القادمة.