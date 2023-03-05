والي المسيلة يأمر بتوفير الأمن لأنصار المولودية في لقاء مقرة

أعطى والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، تعليمات إلى السلطات الأمنية بالولاية، من أجل توفير الأمن لأنصار فريق مولودية الجزائر، في اللقاء المرتقب أمام ممثل الولاية، نجم مقرة، الجمعة القادم ضمن الجولة الـ 19 من البطولة.

وانتشرت أخبار تتحدث عن إمكانية حرمان أنصار المولودية من السفر إلى مدينة مقرة، بعد أحداث الشغب التي حدثت، بين أنصار الفريقين، في لقاء الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية، يوم الـ 14 فيفري الماضي.

غير أن مديرية الشباب والرياضية لولاية المسيلة، نفت في بيان لها كل تلك الأخبار، مؤكدة بأن المواجهة المبرمجة بملعب “الإخوة بوشليق” بداية من الساعة 15:00 ستلعب بحضور أنصار النادي العاصمي.

ووفقا لذات البيان، أوضحت ذات الهيئة، بأن والي الولاية، قدم توصيات للجنة الأمنية من أجل ضبط كل التدابير الأمنية والتنظيمية وتوفير الظروف المناسبة لإستقبال مناصري مولودية الجزائر، بمقرة لتشجيع فريقهم.

كما أشارت مديرية الشباب والرياضية للمسيلة، بأن أعضاء اللجنة، أكدوا من جهتهم، بأن هذه المباراة ستكون في ظروف جيدة تسودها الروح الرياضية والطابع الأخوي بين الفريقين وسيتم التعامل معها كبقية المقابلات السابقة .