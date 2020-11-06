والي المسيلة يأمر بغلق الأسواق الأسبوعية والملاعب الجوارية لإحتواء الفيروس

إتخذ والي ولاية المسيلة قرارات صارمة من أجل احتواء فيروس كورونا بعدما تفاقم بالولاية مؤخرا.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن القرارات جاءت بعد إستشارة الوالي للجنة الأمنية الولائية الواسعة للوقاية ومتابعة فيروس كورونا ونظرا لما تشهده بلديات الولاية من تزايد لحالات الإصابة.

وأضاف البيان، أن الوالي قرر غلق الأسواق الأسبوعية المتواجدة عبر إقليم الولاية

بالإضافة إلى منع وضع خيم العزاء في الشوارع والأحياء، وغلق جميع الملاعب الجوارية ومنع استغلالها.

كما يتعين على جميع ممارسي مختلف الأنشطة التقيد بالتدابير العامة من خلال فرض إرتداء القناع الواقي وتطبيق البروتوكول الصحي، وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها

ةشدد البيان، أنه يتعرض كل سائق مركبة أو دراجة نارية مخالف للتدابير أثناء الحجر الجزئي لوضع المركبة بالمحشر 10 أيام.

كما توضع في المحشر كل المركبات وحافلات النقل العمومي التي لا يلتزم مستعملوها بإجراءات الوقاية.

وعلى كافة المؤسسات المستقبلة للجمهور سواء العامة او الخاصة إتخاذ إحتياطاتها اللازمة من تطبيق للبروتوكول الصحي وتكثيف عمليات التعقيم.