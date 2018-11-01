والي المسيلة يحول مُديري مدرسة إبتدائية للتقصير في مهامهما

قرّر والي ولاية المسيلة حاج مقداد، تحويل مديري مدرسة شنيح محمد ورجم عبد القادر، للتقصير والتماطل والإهمال الممارس من طرفهما.

وأورد في بيان صحفي نشرته الصفحة الخاصة بالولاية، أن الوالي قام في 30 أكتوبر بزيارة تفقدية لبعض المدارس الإبتدائية بالمسيلة.

وقام بمعاينة مدى توفر شروط النظافة في الأقسام، المطعم ودورات المياه، وهي الزيارة الثانية بعد التي كانت 17 أكتوبر الماضي.

وبعد أن لاحظ عدم قيام مديري مدرسة شنيح محمد ومدرسة رجم عبد القادر بمدينة المسيلة برفع النقائص، رغم التعليمات الصارمة.

أمر الوالي، مدير التربية للبلدية، بتحويل هذين المديرين إلى وجهة أخرى، عقوبة على التقصير والتماطل والإهمال الممارس من طرفهما.