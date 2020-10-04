والي المسيلة يستقبل المبتكرين الأبطال المُكرمين من قبل رئيس الجمهورية

استقبل والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الأحد، أبطال الولاية الأطفال المبتكرين والمبدعين والمكرمين من قبل رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للولاية، يتعلق الأمر بكل من بوسعدية المعتصم بالله وشوقي عوني وحمديني وائل وطويرات محمد علي.

ورافق الأطفال المبدعين، رئيس الجمعية الولائية للإبداع والابتكار العلمي، وبحضور أولياء المبتكرين.

وعبر الوالي، عن شكره وامتنانه الكبيرين لتشريف الولاية، وأكد على وقوف السلطات المحلية للولاية إلى جانبهم ودعمهم في مشوارهم الإبداعي.

وكذا تشجيع هؤلاء الأطفال، ومرافقة نشاطاتهم ضمن الجمعية الولائية للإبداع والابتكار العلمي، من خلال توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أعمالهم الإبداعية والتكفل بانشغالاتهم.

وبهذه المناسبة، قٌدم للوالي جهاز مطور للكشف عن فيروس كورونا، مزود بكاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر “قياس درجة الحرارة”.

هذا وتم تكريم هؤلاء الأبطال، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة المنعقد أمس السبت.