قناة النهار والي المسيلة يفاجئ صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في البكالوريا و يكرمها بمنزلها في حمام الضلعة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 22:30 شارك غرِّد 108 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963493 اقرأ أيضا شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول قناة النهار 06 جويلية سوق أهراس: عائلات بمشتة الزوبية.. خارج مجال التنمية قناة النهار 02 جويلية النهار ترندينغ: نهاية مأساوية لأخوين داخل محل للأكل السريع بسبب الغاز قناة النهار 19 جويلية هذا ماقالته الناجحة الأولى وطنيا في إمتحانات البكالوريا للنهار قناة النهار 22 جويلية