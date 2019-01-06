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والي المسيلة يفنذ ما نسب إليه من تصريحات حول قضية عياش

أخبار الجزائر
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والي المسيلة يفنذ ما نسب إليه من تصريحات حول قضية عياش
بقلم مصطفى.ق

فنذ والي  ولاية المسيلة حاج مقداد ما نسب إليه من تصريحات صحفية، حول تعامل مصالح الحماية المدنية مع حادثة المرحوم عياش محجوبي.

وصف الوالي التصريحات بالكاذبة و المضلله، من أطراف لم يسميها.

وفي رسالة شكرا وتقدير لمدير مصالح الحماية المدنية بالولاية  جدد الوالي شكره وعرفانه لمجهودات مصالح الحماية المدنية بالولاية .

وقال ان مصالح الحماية المدنية جندت طوال 9 أيام كل وسائلها المادية و البشرية، وانها لم تدخر جهدا في انقاذ عياش.

رغم ما الصعوبات التقنية والطبيعية الجيولوجية إلا ان مصالح الحماية المدنية كانت المثل المحتذى بالاصرار ورفع التحدي.


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