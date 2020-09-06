والي المسيلة يقف على آخر التحضيرات الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية

أشرف صباح اليوم الاحد، عبد القادر جلاوي، والي ولاية المسيلة على اجتماع اللجنة الولائية لتحضير الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي 2019-2020.

وحضر الاجتماع كل من الامين العام للولاية، مدراء القطاعات الرئيسية المعنية التربية، الادارة المحلية، النقل ، الحماية المدنية، التجهيزات العمومية.

كما حضر الاجتماع الذي ترأسه الوالي أيضا مدراء كل من قطاعات التجارة، الصحة، الطاقة، سونلغاز، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

وتم الوقوف على اخر التحضيرات الخاصة بهذه الامتحانات، حيث أكد الوالي على ضرورة توفير كل الوسائل والامكانات البشرية والمادية .

وشدد والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، في تدخله خلال اجتماع اللجنة الولائية، على انجاح الامتحانات في ظروف جيدة و ملائمة.