والي المسيلة يقف على آخر التحضيرات الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية

أخبار الجزائر
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والي المسيلة يقف على آخر التحضيرات الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية
بقلم نسرين محفوف

أشرف صباح اليوم الاحد، عبد القادر جلاوي، والي ولاية المسيلة على اجتماع اللجنة الولائية لتحضير الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي 2019-2020.

وحضر الاجتماع كل من الامين العام للولاية، مدراء القطاعات الرئيسية المعنية التربية، الادارة المحلية، النقل ، الحماية المدنية، التجهيزات العمومية.

كما حضر الاجتماع الذي ترأسه الوالي أيضا مدراء كل من قطاعات التجارة، الصحة، الطاقة، سونلغاز، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

وتم الوقوف على اخر التحضيرات الخاصة بهذه الامتحانات، حيث أكد الوالي على ضرورة توفير كل الوسائل والامكانات البشرية والمادية .

وشدد والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، في تدخله خلال اجتماع اللجنة الولائية، على انجاح الامتحانات في ظروف جيدة و ملائمة.


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