والي المسيلة يقف على عملية البحث عن شخص مفقود جراء التقلبات الجوية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
والي المسيلة يقف على عملية البحث عن شخص مفقود جراء التقلبات الجوية
بقلم نسرين محفوف

تنقل والي المسيلة، لواد بوسعادة، منطقة البحث والتمشيط التي تتواجد بها فرق البحث عن شخص مفقود جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وتتكون التشكيلة من 4 فرق تضم 100 عون من الحماية المدنية، مدعومة بفرقة سينوتقنية وغطاسين وأفراد البحث والتدخل بالأماكن الوعرة.

عمليات البحث متواصلة منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية بشكل يومي بواد بوسعادة، والذي يمتد لغاية واد ميطر، ومختلف المناطق بالولاية.

وتبادل الوالي مختلف أطراف الحديث مع أعوان الحماية المدنية بحضور مدير الحماية المدنية.

وعبر عن تشجيعه الكامل على ما يبذلونه بكل صدق وإخلاص في مهامهم النبيلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=995206

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com