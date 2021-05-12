والي المسيلة يقف على عملية البحث عن شخص مفقود جراء التقلبات الجوية

تنقل والي المسيلة، لواد بوسعادة، منطقة البحث والتمشيط التي تتواجد بها فرق البحث عن شخص مفقود جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وتتكون التشكيلة من 4 فرق تضم 100 عون من الحماية المدنية، مدعومة بفرقة سينوتقنية وغطاسين وأفراد البحث والتدخل بالأماكن الوعرة.

عمليات البحث متواصلة منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية بشكل يومي بواد بوسعادة، والذي يمتد لغاية واد ميطر، ومختلف المناطق بالولاية.

وتبادل الوالي مختلف أطراف الحديث مع أعوان الحماية المدنية بحضور مدير الحماية المدنية.

وعبر عن تشجيعه الكامل على ما يبذلونه بكل صدق وإخلاص في مهامهم النبيلة.