والي المسيلة يقف على مخلفات حادث الحافلة

تنقل نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، صباح اليوم الأربعاء، إلى مكان حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين، الذي وقع بمنطقة بودنزير طريق الوطني رقم 46 بدائرة جبل امساعد.

وكان الوالي مرفوقا بالوالي المنتدب لبوسعادة، المصالح الأمنية، رئيس دائرة جبل امساعد، رئيس دائرة بوسعادة. رئيس المجلس الشعبي لبلدية جبل امساعد، مدير الأشغال العمومية لولاية المسيلة ، المدير المنتدب للأشغال العمومية.

يشار أن صبيحة اليوم تم تسجيل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين على متنها 47 راكبا. تعمل على خط الرابط بين بشار - باتنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية جبل امساعد.

حيث خلف الحادث إصابة 16 شخصا ( 5 لهم إصابات متفاوتة الخطورة وباقي المصابين إصاباتهم خفيفة) أعمارهم من 18 الى 65 سنة.

