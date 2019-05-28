والي المسيلة يكشف سبب إلغاء محاضرة بن بيتور

كشف والي المسيلة إبراهيم أوشان، الأسباب الحقيقية حول قضية إلغاء محاضرة للوزير الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، بولاية المسيلة الأسبوع الفارط.

وأكدّ الوالي في بيان، أن قضية إلغاء محاضرة للوزير الاسبق، خبر لا اساس له من الصحة، مشيرا أنه لا يوجدأي مبرر

يمنع شخصية وطنية عامة ومعروفة مثل بن بيتور لتقديم محاضرة، كانت مبرمجة داخل إقليم الولاية.

وقال وفقا لذات المصدر، أنه في الواقع تقدمت إحدى النقابات بطلب رخصة لندوة ولائية تحت عنوان “الاقتصاد الجزائري واقع وآفاق”.

دون أن يذكر الأسماء التي ستنشط هذه الندوة، وهو ما يعتبر مخالفا للقواعد الإدارية والأمنية التي تحكم مثل هذه التراخيص.

وبالتالي كان رد السلطات العمومية الرفض، وهذا لتفادي أي نتائج غير محمودة قد تنجر عن إلقاء محاضرات من قبل

شخص غير معروف مسبقا لدي الهيئات الإدارية والأمنية أو الجمهور.

مشيرا ، بأن القضية استغلت من بعض الأطراف لتغليط الرأي العام وـتأليبه ضد السلطات العمومية وعلى راسها الوالي.