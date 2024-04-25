والي المسيلة يكشف عن فتح تحقيق في تلاعبات بدفاتر الشروط بإحدى البلديات الجنوبية للولاية

كشف والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار مساء اليوم خلال لقاء جمعه مع المجتمع المدني لبلديات دائرة عين ملح، عن فتح تحقيق في إحدى البلديات الجنوبية لولاية المسيلة بعد ان تم اكتشاف تلاعبات في دفاتر الشروط.

وقرر الوالي إلغاء الاستشارات التي تخص العمليات، بالإضافة إلى تحويل الموظفين من مكتب الصفقات.

وأكد الوالي أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة المتلاعبين بالمال العام.

ومن المتوقع أن يتابع والي ولاية المسيلة هذه الجهود الحثيثة لضمان تنفيذ القرارات بكل دقة وشفافية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه التلاعبات.