والي المسيلة يُعاين النقاط السوداء المسجلة خلال السيول الأخيرة

أخبار الجزائر
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والي المسيلة يُعاين النقاط السوداء المسجلة خلال السيول الأخيرة
بقلم نادية بن طاهر

قام والي ولاية المسيلة اليوم الأحد، بمعاينة ميدانية رفقة المصالح المختصة للنقاط السوداء المسجلة خلال السيول التي ضربت الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، عاين الوالي، الطرقات والجسور المتضررة جراء سيول الأمطار التي تم تسجيلها سابقا.

ويأتي ذلك، بغية متابعة الإقتراحات المقدمة من طرف المصالح التقنية لاستدراك ومعالجة هذه النقاط السوداء المسجلة بشكل نهائي.

كما ترأس الوالي صباح اليوم الأحد، اجتماعا لتقييم حصيلة الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها بعض بلديات الولاية في الفترة الأخيرة.


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