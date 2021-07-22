والي المسيلة يُكرم التلميذة المُتحصلة على المرتبة الثانية في البكالوريا

تنقل والي ولاية المسيلة، رفقة اللجنة الولائية للأمن ومختلف السلطات، إلى منزل التلميذة بشرى بنون، لتهنئتها بمناسبة تحصلها على المرتبة الثالثة وطنيا في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.

وتدرس التلميذة، بثانوية العلامة عبد الحميد بن باديس، ببلدية حمام الضلعة، وتحصلت على شهادة البكالوريا، بمعدل 19.24، وهي تدرس بشعبة تقني رياضي “هندسة كهربائية”.

واغتنم الوالي هذه الفرصة، لتهنئة، كافة الطلبة الناجحين والمتحصلين على شهادة البكالوريا، متمنيا حظا أوفر للبقية.

كما شكر الوالي، كافة الأسرة التربوية من أساتذة وإداريين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل خدمة العلم بالولاية.