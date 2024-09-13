والي النعامة: سيتم تعويض كل المتضررين من الفيضانات

تنقل لوناس بوزقزة والي النعامة، مساء أمس الخميس، الى بلدية العين الصفراء. حيث وقف شخصيا على عملية ازالة مخلفات الفيضانات.

وأكد الوالي تكفل الدولة التام بالمتضررين كما وقف على بعض البيوت المتضررة للاطمئنان عليهم.

كما أكد والي النعامة على تعويض كل المتضررين سواء سكان الحي او الفلاحين والموالين والتجار.

واكد والي الولاية على التكفل التام بحي وسط المدينة وحي مولاي الهاشمي. بعد تقيم النهائي للأضرار التي خلفتها اجتياح الامطار والأتربة وحسب الأولوية.

واشاد الوالى بالمجهودات المبدولة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني و كذا المقاولات في عملية نظافة الحي من الرمال والاوحال.