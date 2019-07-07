والي النعامة يأمر بالتكفل بـ 76 مواطن تعرضوا لتسمم غذائي

أمر والي النعامة بمباشرة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التكفل الصحي، بـ 76 مواطن، تعرضوا لتسمم غذائي، أول أمس الجمعة، ببلدية البيوض.

حيث سخرت 09 سيارات إسعاف في حينها لنقل المصابين من العيادة المتعددة الخدمات، نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية الإخوة شنافة ببلدية المشرية.

وقد خصص للمعنيين جناحيين بالمستشفى، بالإضافة الى طاقم طبي وشبه طبي من أخصائيين، أطباء عامون وأعوان شبه طبيون، قصد التكفل بهم بشكل فوري ومستعجل.

حيث تمت عملية التكفل بصفة جيدة، وغادر المصابون المستشفى في نفس اليوم، بعد تحسن حالتهم الصحية.

للاشارة، فقد تم زيارة المعنيين من قبل والي الولاية، والسلطات الأمنية والمدنية، قصد الاطمئنان على وضعيتهم ومتابعة عملية التكفل الصحي.