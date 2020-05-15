والي النعامة يتبرع بـ 200 رأس غنم و16 ألف قارورة مياه معدنية لسكان البليدة

أشرف والي ولاية النعامة، ايدير مدباب، على اعطاء اشارة انطلاق قافلة تضامنية موجهة لفائدة سكان ولاية البليدة تحتوي على 200 رأس من الغنم و شحنة من 16 الف قارورة مياه معدنية.

واستغل الوالي المناسبة ليشيد بهذه الهبة التضامنية التي شارك فيها موالو ولاية النعامة والتي تبرز ما يتصف به مواطنو الولاية من كرم وجود وحس وطني تضامني .

كما أكد أنه وفي نفس السياق سيتم تنظيم عملية ثانية لتوزيع اللحوم على ساكنة قريتي الحاسي لبيض وبلغراد ببلدية عسلة الى جانب العائلات المعوزة بباقي مناطق الظل بمختلف بلديات الولاية.