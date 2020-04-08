والي النعامة يتفقد الهياكل الصحية المخصصة للحجر الصحي

قام والي ولاية النعامة، ايدير مدباب، بتفقد مختلف الهياكل الصحية المخصصة للحجر الصحي ببلدتي النعامة والعين الصفراء.

البداية كانت من بلدية النعامة أين زار الوالي مدرسة تكوين الشبه طبي ومركز معالجة الادمان والمؤسسة العمومية الاستشفائية.

كما أعطى تعليمات بالحرص على تجهيز وتسخير كافة الوسائل الضرورية من أجل ضمان التكفل الأحسن.

أما ببلدية العين الصفراء، فقد عاين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية.

كما زار بيت الشباب، أين تتواجد العائلة الموضوعة بالحجر الصحي واطمئن على حالتهم الصحية بعد الاستماع الى تقرير شامل من طرف الطبيب المختص في الامراض الوبائية.

كما أمر السلطات المحلية لبلدية العين الصفراء بضرورة التكفل التام والأمثل بهاته العائلة، بالاضافة الى الحرص على تكثيف التحقيق الوبائي وتوسيعه لكل من له علاقة بالحالة الايجابية لتفادي انتشار الوباء.

واختتمت الزيارة من المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، اين وقف على كافة التدابير المتخذة للتكفل بالحالة المصابة ومختلف الحالات المشتبه بها.