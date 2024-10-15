والي النعامة يتنقل إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين

تنقل والي النعامة لوناس بوزقزة إلى مستشفى محمد بوضياف بعين الصفراء. للاطمئنات على المصابين وتقديم العزاء لأهالي الضحايا.

يأتي هذا بعد أن شهدت ولاية النعامة اليوم الثلاثاء حادثين متفرقين.

الأول بصفيصيفة جراء اصطدام سيارتين سياحيتين. خلّف وفاة 6 أشخاص من بينهم امرأة.

والحادث الآخر ببلدية مغرار جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط بشار قسنطينة، مع شاحنة. ما خلف وفاة 7 اشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.

الضحايا نُقلوا على جناح السرعة للمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعين الصفراء.

فيما تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني.