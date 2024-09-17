والي النعامة يفتح النار على أصحاب الفتن

حذر والي النعامة، الوناس بوزقزة، الاطراف التي تزرع الفتن في اوساط المواطنين واستغلال الاوضاع. مؤكدا ان الدولة ستقف في وجه هؤلاء المأجورين.

وأكد والي الولاية أن المساعدات التي توصل للولاية ستوزع على مستحقيها وتتكفل بها الدولة تحت اشراف والي الولاية.

وقال والي النعامة “على اصحاب الفتن مساعدة المتضررين في الميدان وليس خلف منصات التواصل الاجتماعي”.

وأكد ان الهيئة التنفيذية تعمل تحت اشراف والي الولاية. ولا يحق لأي أحد التدخل في صلاحياتها خاصة لجنة المتابعة التي تم تنصيبها لمتابعة مخلفات الفيضانات.

وأكد والي الولاية بالمتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه المس بمؤسسات الدولة او زرع الفتن والتحريض.