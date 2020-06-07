والي الوادي: توزيع 6925 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة

اكد والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، اليوم الأحد، على توزيع 6925 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة.

وأوضح الوالي أنه من بين السكنات 1330 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري، و4200 اعانة موجهة للبناء خاصة بالتخصيصات الاجتماعية.

كما ستوزع 889 قرار استفادة من اعانة لبناء سكن ريفي، اضافة الى 506 قرار استفادة من سكن ترقوي مدعم .

وبمناسبة عيد الاستقلال والشباب “05 جويلية 1962” فقد قرر والي الولاية برمجة توزيع 3400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 190 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الايجاري ببلدية المقرن، و222 وحدة سكنية ذات الطابع الترقوي المدعم بكل من 172 ببلدية الوادي ،30 ببلدية الدبيلة ،20 بالبياضة.

وبذات العملية سيتم توزيع 288 اعانة لبناء سكن ريفي بمختلف مناطق الولاية، وايضا 2700 اعانة لبناء سكن بمختلف اماكن اراضي التخصيصات الاجتماعية ببلديات الولاية.