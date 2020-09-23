والي الوادي: لا وجود لخسائر بشرية.. وسنفتح تحقيقا ونعاقب المسؤولين المتسببين

كشف والي ولاية الوادي عبد القادر ناقع، أن الحريق الذي شب بمستشفى الأم والطفل لم يكن في الجناح المخصص للأطفال.

وأضاف الوالي في تصريح صحفي، أن الحريق اندلع في مكان خصص للأمهات لتسخين الاكل والحليب للرضع الصغار.

وقال الوالي أنه تم إعطاء تعليمات لمدير الصحة من أجل تحويل الأطفال للمستشفى المخصص للسرطان في انتظار استلام المستشفى الجديد بعد أشهر.

ودعا الوالي في ذات السياق، إلى عدم تضخيم الأمور خاصة وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وكشف المسؤول الأول عن الولاية، أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث ، ومعاقبة المسؤولين عنه.

وقال أيضا أنه قد أعطى لمصالح الرقابة لمنع استعمال الجناح في انتظار التنقل للمستشفى الجديد للأم والطفل.