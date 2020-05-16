والي الوادي منحنا عقار لشركة كوسيدار في دوار الماء الحدودية لدفع انتاج الحبوب للفلاحين الصغار

اكد عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي خلال اشرافه على انطلاق موسم الحصاد والدرس ببلدية بن قشة الحدودية انه تم خلق محيط يقدر بـ 10 ألاف هكتار.

وهذا للاستثمار الفلاحي وتوسعة انتاج شعبة الحبوب وخلق ديناميكية على مستوى بلدية دوار الماء الحدودية واعطاءها دفعة تنموية اضافية.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم منح 4000 هكتار من الاراضي لشركة كوسيدار للانطلاق حقيقية، واعطاء دفعة للاستثمار بهده المنطقة الصعبة في تضاريسها الرملية.

فيما توجه المساحة الباقية للفلاحين للاستثمارفيها.

ورد والي الولاية على الانتقادات اللاذعة خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي حول منح الشركة هذا المساحة الهامة للاستثمار.

مؤكدا ان الشركة وطنية وانها اكدت قدرتها في استغلال المساحات، وفتح مناصب شغل لابناء المناطق الحدودية والمعزولة، وساهمت في الانتاج الفلاحي في عدد من الولايات.

كما أن الشركة تفتح آفاق وتسهيلات وتحفيز للفلاحين للاستثمارات كبرى خاصة في المجال الحبوب.