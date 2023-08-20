والي الوادي يقف على استعدادات الفريق في تربص عين البنيان

قام والي ولاية الوادي سعيد اخروف بزيارة الفريق الذي يتربص بمدرسة الفندقة والإطعام في عين البنيان بالعاصمة.

وفاجأ سعيد اخروف بذات الزيارة للمدرب عمر بلعطوي ولاعبيه، الذي يستعدون للموسم الكروي الجديد، بشكل جدي.

ووقف اخروف على التربص والهياكل التي وفرتها الإدارة للفريق. استعدادا للموسم الجديد من البطولة المحترفة “القسم الأول” التي سيتنشطها الاتحاد الرياضي لواد سوف لأول مرة في تاريخه.

كما أشاد بالانضباط السائد في المعسكر موجها التحية للإدارة التي يترأسها يوسف سخري.

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