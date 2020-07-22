والي باتنة: اتخذنا اجراءات حاسمة لمواجهة ارتفاع عدد الاصابات

صرح والي باتنة، توفيق مزهود، أن القطاع الصحي بالولاية يواجه ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، بكل حزم.

وأفاد في تصريح لـ “النهار”، أنه تم اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة ارتفاع عدد الاصابات من خلال فتح مراكز الفرز والتشخيص والتوجيه، وتوفير عدد معتبر من الأسرة لاستقبال المرضى والتكفل بهم.

وأشار المتحدث انه يتم يوميا إجراء 800 كشف الاصابة بفيروس كورونا.

ودعا والي باتنة المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم.

كما شدد على ضرورة الاستماع الى مطالب الطواقم الطبية، والمتعلقة أساسا بتدعيم المؤسسات بالعنصر البشري ومختلف وسائل والتجهيزات الطبية.

للإشارة، أعطى والي باتنة تعليمات مستعجلة وفورية لمختلف المصالح للتكفل باحتياجات السلك الطبي على غرار تدعيم المصالح المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 بفرق طبية إضافية وتدعيم قدرات الـمخزون الطبي الدائم من أدوات الفحص والكشف والأكسجين ومتابعته يوميا على مستوى كل المؤسسات الصحية.

كما أمر الوالي بتخصيص اعتمادات من ميزانية الولاية للتكفل بالإحتياجات المسجلة على مستوى القطاع الصحي المتعلقة بكوفيد-19.