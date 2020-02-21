والي باتنة: سنتصدى لكل أشكال التسيب والإهمال والتأخير في المشاريع

جدد والي باتنة توفيق مزهود، أمس الخميس، تأكيده على رفع وتيرة إنجاز المشاريع، والتصدي لكل أشكال التسيب والإهمال والتأخير المسجل فيها.

وخلال مداخلته في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، وعد بالوقوف خلال الزيارات والخرجات الميدانية، على عمق الواقع المعيشي للمواطن الباتني.

وأكد والي باتنة، أنه سيكون هناك إحصاء فعلي ودقيق لكل الأحياء والمناطق التي تفتقر للمشاريع التنموية، واعدا بتسجيل المشاريع حسب الأولويات.

وأضاف “تحقيق الصالح العام يقتضي علينا جميعا التجند لخدمة المواطن الباتني الذي نعتبره الرقم الأول والصعب في المعادلة التنموية”.

وقال “ولاية باتنة تحتاج اليوم فقط منا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد لبنائها، سأسعى جاهدا بكل قواي لتدعيم المسار التنموي، وسألتزم ببذل كل ما أوتيت من قوة وجهد في خدمة هذه الولاية وأبنائها”.