والي باتنة: سنرصد المزيد من الأغلفة المالية للنهوض بقطاع الصحة

أكد والي باتنة، محمدي فريد، استعداده التام لرصد المزيد من الأغلفة المالية للنهوض بقطاع الصحة، وتقديم أحسن الخدمات التي ترقى إلى تطلعات المواطنين.

يأتي هذا خلال ترؤسه، اجتماعا استمع خلاله لعرض مفصل حول مؤشرات وحصيلة قطاع الصحة بالولاية، وكذا وضعية مختلف الهياكل الاستشفائية والمشاريع الخاصة بالقطاع.

وكذا استهلاك الأغلفة المالية المخصصة لها، إلى جانب أشغال الترميم والتهيئة التي تشهدها بعض المؤسسات.

إضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بالجانب البيداغوجي وتسيير العنصر البشري.

واستغل الوالي هذا العرض، لتقديم العديد من التوجيهات والتعليمات، لاسيما ما تعلق بضرورة استكمال الأشغال القائمة، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القطاع الحساس.

يذكر أن ولاية باتنة تحوي على 13 مؤسسة استشفائية، تقدر طاقة استيعابها الاجمالية بـ 2624 سرير، موزعة على 62 مصلحة طبية وجراحية، و46 غرفة عمليات عبر المؤسسات الاستشفائية.

إضافة إلى احتوائها على 10 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، تضم 61 عيادة متعددة الخدمات، و10 عيادات توليد ريفية، بسعة إجمالية تقدر بـ 94 سرير، وكذا 266 قاعة علاج.