والي باتنة: عهد غلق البلديات قد إنتهى ولا لغة فوق لغة الحوار

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، على إفتتاح للدخول المهني دورة فيفري 2020.

وخلال الافتتاح، أكد الوالي أن الأولوية للشباب المستفيد من أجهزة دعم المؤسسات المصغرة في الاستفادة من مشاريع الدولة.

وكشف عن تخصيص 20% من مجموع الطلبات العمومية المسجلة على مستوى مختلف المصالح لفائدة المؤسسات المنشأة ضمن أجهزة الدعم.

وأكد الوالي أن عهد غلق البلديات قد إنتهى، و لا لغة فوق لغة الحوار.

وأضاف في السياق “هناك بلديات تحصلت على إعانات مالية، لم يتم استغلالها لحد اللحظة”.

وقال “رؤساء المجالس الشعبية البلدية ملزمون باستقبال المواطنين بصفة يومية، وتبليغ انشغالاتهم إلى السلطات العليا دون إقصاء أو تهميش”.

كما شدد لرؤساء الدوائر، على ضرورة النزول إلى الميدان والاستماع للمواطنين.

وفي حديثه عن مناطق الظل، قال الوالي “هناك مناطق تقع في الحدود الإقليمية للولاية تعاني العزلة والتهميش، ونعمل حاليا بالتنسيق مع الولايات المجاورة لرد الاعتبار لها، بربطها بقنوات الصرف الصحي، الماء، الكهرباء والغاز”.