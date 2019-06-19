والي باتنة: قرارات هامة تمس قطاع الصحة ببريكة في باتنة

أكّد، والي ولاية باتنة، فريد محمدي استعداده التام والكامل للنهوض بقطاع الصحة المحلي الذي يعيش تسيّبا كبيرا.

ووعد الوالي المواطنين بتقديم أحسن الخدمات التي ترقى إلى تطلعات المواطنين وتلبّي طموحاتهم.

وحسبما أبرزه بيان الولاية، فإنّه خلال إجتماع تنسيقي رفقة إطارات الصحة، مساء اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي؛

قرّر الوالي فتح العيادات المتعددة الخدمات في كل من حي النصر، و1000 مسكن ببريكة، أولاد عمار، وبيطام، كنقطة مناوبة ليلية 24/24سا.

مع تدعيم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بريكة بـ20 منصب طبيب عام للصحة الجوارية.

وتدعيم المؤسسات العمومية الإستشفائية محمد بوضياف، سليمان عميرات، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بريكة بأجهزة أشعة ومخابر للتحاليل الطيبة.

مشيرا ذات المسؤول، أن المؤسسات العمومية الإستشفائية محمد بوضياف، سليمان عميرات، والمؤسسة العمومية الصحة الجوارية بريكة ستتدعم بأطباء متخصصين.

إلى جانب تهيئة مستشفى محمد بوضياف بريكة وتدعيمه بسيارات إسعاف جديدة، مع دراسة مشروع إنجاز مصلحة استعجالات جديدة بالمستشفى.

كما قرر أيضا ايفاد لجنة وزارية قصد دراسة مشروع تحويل المقر الحالي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بريكة إلى مصلحة استعجالات تابعة للمؤسسة الإستشفائية سليمان عميرات.

للإشارة، جاءت هذه القرارات من المسؤول الأول على الولاية، بعد أن قام الأخير بزيارة مفاجئة للقطاع الصحة ببريكة الاسبوع المنصرم.

حيث استاء كثيرا من التسيب الحاصل والخدمات المقدمة، كما عاين عن كثب النقائص التي يعاني منها القطاع و والتي لا تلبي رغبات المواطن البسيط.