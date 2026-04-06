والي باتنة يتفقد مشروع إنجاز مصنع “sokon” الجزائر لتركيب السيارات

تفقد والي باتنة، بن أحمد رياض، اليوم الإثنين، مدى تقدم اشغال إنجاز مصنع ” sokon” الجزائر، لتركيب السيارات، الشاحنات، والحافلات.

وحسب ما نشرته مصالح الولاية، يندرج المشروع الصناعي الهام، ضمن دعم وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الحركية الاقتصادية بالولاية. لاسيما بعد رفع كافة العراقيل التي كانت تواجهه. إلى جانب ربطه بمختلف الشبكات الحيوية، بما يسمح بوضعه حيز الاستغلال في أفضل الظروف.

وشدّد الوالي، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال استلام الخط الانتاجي الأول. من بين ثلاثة خطوط مبرمجة، نهاية الصائفة الجارية، حسب ما أكده القائمين على المشروع.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في خلق مناصب الشغل من خلال توفير أكثر من 450 منصب شغل دائم. إلى جانب حوالي 900 منصب غير دائم. وهو ما من شأنه دعم قطاع التشغيل بالولاية وتوظيف شباب المنطقة.