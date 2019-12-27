والي باتنة يعاين مشروع إنجاز وحدة الكلاب المدربة للفرقة السينوتقنية للحماية المدنية

قام والي باتنة، فريد محمدي، مساء الخميس، بمعاينة مشروع انجاز وحدة الكلاب المدربة للفرقة السينوتقنية، بمقر الوحدة الرئيسية بكشيدة، التابعة لمديرية الحماية المدنية.

وقد أعطى الوالي، تعليمات لتدعيم الورشة بالآليات والعمال، لاستكمال الأشغال القائمة في أقرب وقت، للسماح لأفراد المفرزة من أداء واجبهم.

وتتكون المفرزة و من 11عون سينوتقني من مختلف الرتب، من بينهم ملازم رقيب، و9 أعوان، بما فيهم 3 أعوان سواق، إلى جانب أربعة كلاب مدربة من النوع البلجيكي.

وتساعد هذه الكلاب المدربة، في العثور على الأشخاص تحت الأنقاض في حالة الكوارث الطبيعية والصناعية، بالإضافة الى مساهمتها في ممارسة مهامهم التكميلية مع فرق الدرك والأمن الوطنيين، في البحث عن الأشخاص المفقودين.