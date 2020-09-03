والي باتنة يعزي في وفاة زوجين إثر الفيضانات

تقدم والي باتنة، توفيق مزهود، إلى عائلة الزوجين الذين جرفتهما سيول وادي بوعافية، بالطريق الولائي 26 الرابط بين المعذر وبومية.

وقد شهدت ليلة أمس الأربعاء، المنطقة الشمالية لولاية باتنة وإلى غاية فجر اليوم تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة.

وتدخلت مختلف المصالح من أجل تسهيل حركة السير، وتقديم يد المساعدة لعدد من المارة والمركبات التي شهدت صعوبة في التنقل.

وحسب بيان ولاية باتنة، فقد تم تسجيل صعوبة في التنقل على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين باتنة وقسنطينة.

فيما تم تسجيل وفاة زوجين كانا على متن سيارة سياحية في الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين المعذر وبومية.

وجرفت سيول وادي بوعافية الزوجين، حيث تم العثورعلى الزوجة ب.ح البالغة 49 سنة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

فيما تم العثور على جثة الزوج س.م 54 سنة على بعد حوالي كيلومترين من الطريق في حدود السابعة صباحا.