والي باتنة يكرم التلاميذ المتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاث

أشرف اليوم السبت، والي ولاية باتنة، فريد محمدي، على حفل تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادات التعليم الإبتدائي، المتوسط والبكالوريا للموسم الدراسي 2018-2019، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة.

وحسب ما كشفه بيان ولاية باتنة، فقد بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الإبتدائي 85.34 بالمائة، حيث تحصل 144 تلميذ على مستوى الولاية على معدل 10/10.

وبلغت نسبة النجاح المحلية في شهادة التعليم المتوسط، 60.02 بالمائة، حيث تحصل التلميذ زياني إلياس، من متوسطة زيغود يوسف عين التوتة، على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.69.

فيما بلغت نسبة النجاح المحلية في شهادة البكالوريا 50.23 بالمائة، وقد تحصل التلميذ حمودة إلياس من ثانوية محمد العيد آل خليفة على المرتبة الأولى على مستوى الولاية في شهادة البكالوريا بمعدل 18.55.