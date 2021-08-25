والي باتنة يكشف سبب حريق مطاحن “أريس” ويؤكد ضمان تعويض الانتاج

وقف والي باتنة، اليوم الأربعاء، على عملية إخماد حريق وحدة إنتاج السميد والفرينة ببلدية أريس. وأضاف بيان مصالح الولاية، أن أسباب الحريق الأولية تعود إلى شرارة كهربائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وأكد الوالي، على ضمان تعويض الإنتاج خلال فترة توقف الوحدة. حيث تقدر قدرة الإنتاج بـ1200 قنطار يوميا من مطاحن الزيبان أو من المطاحن الوطنية الأخرى.

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